شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يوصي بزيادة رأس المال بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية