شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يوصي بزيادة رأس المال بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة، اليوم، التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل الزيادة 10.250 مليار ريال، فيما يصبح بعد الزيادة 12.812 مليار ريال.
وأضافت أن نسبة الزيادة في رأس المال25%، فيما يقدر عدد الأسهم قبل الزيادة بـ10.250 مليار ريال، فيما بعد الزيادة 12.812 مليار ريال.
وأوضحت أن سبب الزيادة: تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ولقتت أن عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم 1 سهم لكل 4 أسهم.
ونوهت بأن الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 2,562,500,000 ريال من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية.
وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل الزيادة 10.250 مليار ريال، فيما يصبح بعد الزيادة 12.812 مليار ريال.
وأضافت أن نسبة الزيادة في رأس المال25%، فيما يقدر عدد الأسهم قبل الزيادة بـ10.250 مليار ريال، فيما بعد الزيادة 12.812 مليار ريال.
وأوضحت أن سبب الزيادة: تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
ولقتت أن عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم 1 سهم لكل 4 أسهم.
ونوهت بأن الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 2,562,500,000 ريال من حساب الاحتياطي النظامي وحساب الأرباح المبقاة بنسب متساوية.
وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.