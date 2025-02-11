شكرا لقرائتكم خبر عن عمالقة التكنولوجيا يخططون لإنفاق أكثر من 300 مليار دولار في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل: مايكروسوفت وأبل وميتا وأمازون وألفابت إنفاق ما يصل إلى 320 مليار دولار مجتمعة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات في عام 2025 وذلك استنادًا إلى تعليقات من رؤسائها التنفيذيين في هذا العام وخلال مكالمات الأرباح في الأسبوعين الماضيين، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يمثل هذا ارتفاعًا من 230 مليار دولار من إجمالي النفقات الرأسمالية في عام 2024.

أنفقت شركات التكنولوجيا بالفعل مليارات الدولارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي منذ ظهور تشات جي بي تي في عام 2022 حيث تتسابق الشركات لتوسيع مراكز البيانات بأعداد كبيرة من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من "إنفيديا" وتطوير نماذجها.

اقرأ أيضاً: «أمازون» تنفق 11 مليار دولار لتعزيز قوتها في الذكاء الاصطناعي تأثير صدمة "ديب سيك" أرسل الصعود الأخير لشركة "ديبسيك" DeepSeek الصينية موجة صدمة عبر القطاع بأكمله حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة إنشاء الأداة مفتوحة المصدر ضئيلة مقارنة ببعض المنافسين في الولايات المتحدة.

أدت هذه المخاوف إلى موجة بيع في السوق مما دفع أسهم شركات صناعة الرقائق الذكية إنفيديا وبرودكوم لأن تنخفض قيمة أسهمها بنحو 800 مليار دولار في يوم واحد، منها 600 مليار لإنفيديا وحدها. ماذا تعني خسارة 600 مليار دولار في يوم؟ أجبر هذا التطور الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة على الرد على أسئلة حول خطط الإنفاق الضخمة وما إذا كان كل هذا ضروريًا والواضح حتى الآن هو أنه لا تباطؤ وسط استمرار الانفاق الكبير.

وعرضت "أمازون" مبادرة الإنفاق الأكثر طموحًا بين بهدف إنفاق أكثر من 100 مليار دولار ارتفاعًا من 83 مليار دولار في عام 2024.

اقرأ أيضاً: مليارديرات العالم يخسرون 108 مليار دولار في ساعات بسبب «ديب سييك» مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وفي الشهر الماضي، أعلنت "مايكروسوفت" أنها ستخصص 80 مليار دولار في السنة المالية 2025 لإنشاء مراكز بيانات خاصة بأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يتم إنفاق أكثر من نصف هذا الإنفاق في الولايات المتحدة وفقًا لما قاله براد سميث رئيس الشركة وتنتهي السنة المالية لشركة مايكروسوفت في يونيو.

تستهدف "ألفابت" إنفاق رأسمالي بقيمة 75 مليار دولار هذا العام ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق من 16 إلى 18 مليار دولار في الربع الأول.

وفي الوقت نفسه، حدد الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج ميزانية شركته للاستثمار في الذكاء الاصطناعي عند 60 إلى 65 مليار دولار في يناير، واصفًا عام 2025 بأنه "عام حاسم للذكاء الاصطناعي". إنفاق أبل وتسلا وإنفيديا من الصعب التنبؤ بإنفاق شركة "آبل" على الذكاء الاصطناعي وغالبًا ما يظهر ذلك في نفقات التشغيل لأن الشركة تستأجر سعة التدريب من موفري الخدمات السحابية.

وبعد تقرير أرباحها في أواخر يناير، قالت شركة "تسلا" إن الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي سيبلغ حوالي 5 مليارات دولار في عام 2024 من إجمالي 11.34 مليار دولار. وتتوقع الشركة أن يظل إنفاقها على الذكاء الاصطناعي ثابتًا على أساس سنوي.

كما قامت بتصميم بناء نموذج تدريب أطلقت عليها اسم "كورتيكس" لاستخدامه في تدريب النماذج وراء تقنية القيادة الذاتية للشركة والروبوتات البشرية. دعم الحوسبة السحابية بالنسبة لأمازون وجوجل ومايكروسوفت، فإن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مرتفع لهذا فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى فائدة كبيرة لأعمالهم السحابية والتي تعد محركات نمو رئيسية.

وفي الربع الأخير، كانت أرقام مجال الحوسبة السحابية أضعف من المتوقع حيث فشلت الشركات الثلاث في تلبية التوقعات وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو نقص الإمدادات.