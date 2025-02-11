شكرا لقرائتكم خبر عن «إس تي سي» تعلن آخر تطورات توقيع اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، نقل ملكية شركة توال تحت ملكية الكيان الجديد بعد اكتمال إجراءات الصفقة الرئيسية.
وكانت الشركة قد أعلنت في تداول السعودية، بتاريخ 31 ديسمبر 2024، توقيعها اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة، لبيع حصة من أسهمها في شركة أبراج الاتصالات (توال) ودمج أعمال كلا من شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار.
وأضافت أن حصص الملكية في الكيان الجديد ستكون لصندوق الاستثمارات العامة بحصة 54.38%، وإس تي سي بحصة 43.06%، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بحصة 1.28%، وشركة سلطان القابضة بحصة 1.28%.
يذكر أن المبلغ النهائي الذي ضخته إس تي سي في رأس مال الكيان الجديد للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06% بلغ 128.37 مليون ريال.
وستصل محفظة الأبراج التي يمتلكها ويديرها الكيان الجديد إلى 30 ألف برج تقريبا في 5 دول.
علما أن المقابل النقدي للصفقة بعد الحسابات التقديرية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل بلغ 8.9 مليار ريال.
وسيترتب على ذلك تسجيل مكاسب جوهرية ستظهر ضمن النتائج المالية السنوية لعام 2024.
وكانت الشركة قد أعلنت في تداول السعودية، بتاريخ 31 ديسمبر 2024، توقيعها اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة، لبيع حصة من أسهمها في شركة أبراج الاتصالات (توال) ودمج أعمال كلا من شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار.
وأضافت أن حصص الملكية في الكيان الجديد ستكون لصندوق الاستثمارات العامة بحصة 54.38%، وإس تي سي بحصة 43.06%، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز بحصة 1.28%، وشركة سلطان القابضة بحصة 1.28%.
يذكر أن المبلغ النهائي الذي ضخته إس تي سي في رأس مال الكيان الجديد للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06% بلغ 128.37 مليون ريال.
وستصل محفظة الأبراج التي يمتلكها ويديرها الكيان الجديد إلى 30 ألف برج تقريبا في 5 دول.
علما أن المقابل النقدي للصفقة بعد الحسابات التقديرية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل بلغ 8.9 مليار ريال.
وسيترتب على ذلك تسجيل مكاسب جوهرية ستظهر ضمن النتائج المالية السنوية لعام 2024.