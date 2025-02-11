شكرا لقرائتكم خبر عن «سماسكو» توقع عقد تقديم خدمات مع «وعد» بقيمة 50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺣﻠول اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ (سماسكو)، اليوم، ﻋﻘد ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻗوى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ وﻋد ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧزل ﻟﻠﺗﺳوﯾﻖ -ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة-.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية:إن الاتفاقية إطارية وبمبلغ تقديري 50 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة العقد سنتان، متوقعة أن ﯾﻛون ﻟﻠﻌﻘد أﺛر ﻣﺎﻟﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ للسنتين 2025 و2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية:إن الاتفاقية إطارية وبمبلغ تقديري 50 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة العقد سنتان، متوقعة أن ﯾﻛون ﻟﻠﻌﻘد أﺛر ﻣﺎﻟﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ للسنتين 2025 و2026.