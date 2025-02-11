الاقتصاد

«سماسكو» توقع عقد تقديم خدمات مع «وعد» بقيمة 50 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«سماسكو» توقع عقد تقديم خدمات مع «وعد» بقيمة 50 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺣﻠول اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ (سماسكو)، اليوم، ﻋﻘد ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻗوى ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ وﻋد ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧزل ﻟﻠﺗﺳوﯾﻖ -ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة-.
وقالت الشركة في بيان على تداول :إن الاتفاقية إطارية وبمبلغ تقديري 50 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أن مدة العقد سنتان، متوقعة أن ﯾﻛون ﻟﻠﻌﻘد أﺛر ﻣﺎﻟﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ للسنتين 2025 و2026.
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MO Nasa

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