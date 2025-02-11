شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتقدم بلا هوادة والأنظار تتجه إلى 3000 دولار للأونصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب ارتفاعه القياسي أمس الاثنين متجاوزًا مستوى 2900 دولار للأوقية أو الأونصة وذلك للمرة الأولى تاريخيًا في ارتفاع مذهل كبير في فترة بسيطة حيث دفعت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بالرسوم الجمركية الطلب على الملاذ الآمن ودفعته إلى الارتفاع، وفق ما ذكرت منصة ماينينج المعنية بالمعادن. سعر الذهب فوق 2900 دولار بلغ سعر الذهب الفوري 2902.16 دولار للأوقية بارتفاع 1.4% خلال الجلسة. وارتفع الذهب بعدما وصل في وقت سابق أعلى مستوى على الإطلاق عند 2911.18 دولار للأوقية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% عند 2929.60 دولار للأوقية في نيويورك. لماذا ارتفع سعر الذهب؟ يأتي هذا الارتفاع الكبير بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم، فضلاً عن خطط لفرض رسوم جمركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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حول ذلك، قال المحلل في شركة "ماريكس" إدوارد ماير: "من الواضح أن حرب الرسوم الجمركية تقف وراء هذا الارتفاع فهو يعكس المزيد من عدم اليقين والمزيد من التوتر في الوضع التجاري العالمي".

قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم داخل الولايات المتحدة حيث ينتظر المستثمرون حاليًا بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتج المقرر صدورهما في وقت لاحق من الأسبوع. بيانات التضخم والذهب وقال ماير إنه إذا جاءت بيانات التضخم مفاجئة على الجانب السلبي فقد يؤثر ذلك على الدولار ويرفع أسعار الذهب في حين أن أي مفاجأة إيجابية قد تدفع العوائد الأمريكية للارتفاع وتضغط على الذهب وإن كان ذلك بشكل طفيف بسبب مرونة السوق واهتمام المشترين بالذهب خلال فترات الانخفاض". أسعار قياسية متتالية في الذهب في صعود يوصف بالصاروخي، يمثل ارتفاع يوم الاثنين المرة السابعة التي يسجل فيها الذهب رقما قياسيا جديدا في عام 2025.

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وبحسب المحللين، فوفق ذلك يكون الذهب قد ارتفع إلى الآن بنحو 11% خلال العام الجاري بعد أن سجل بالفعل مكاسب مذهلة بنسبة 27% في عام 2024. الذهب يتجه نحو 3000 دولار للأونصة يعتقد المحللون أن الذهب يكتسب الآن زخمًا كافيًا للوصول إلى مستوى 3000 دولار حيث من المتوقع أن يؤدي تصاعد الحرب التجارية إلى دفع الطلب على الأصول الآمنة إلى الارتفاع أكثر.

وقال المحلل المستقل روس نورمان : "الذهب يستهدف بوضوح مستوى 3000 دولار للأوقية، لكن السؤال الآن يدور حول : متى سيتجاوز المعدن هذا المستوى وليس ما إذا كان سيصل إليه أم لا".

وتابع :"يجب أن نتوقع رؤية تصحيح للأسعار عند جني الأرباح وهو ما يبدوا غير منظور ما يقول باستمرار الحالة الصعودية". تحركات عقود الذهب في هذه الأثناء، أدى القلق بشأن التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أقساط التأمين على عقود الذهب في نيويورك بشكل غير عادي ما أدى إلى سحب كميات كبيرة من السبائك من إنجلترا.

وتلعب البنوك المركزية أيضًا دورًا رئيسيًا،حيث تسارعت عمليات شرائها للذهب بنسبة 54% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024 عندما فاز ترامب بالانتخابات الأمريكية وفقًا لمجلس الذهب العالمي.