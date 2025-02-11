شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 12424 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.378 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 314.923 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.278 تريليون ريال. انخفاض أسهم 155 شركة انخفضت أسهم 155 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 69، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رؤوم، وسينومي ريتيل، والزامل للصناعة، وأنابيب الشرق، ونايس ون، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، تهامة، وباتك، والتطويرية الغذائية، ولجام للرياضة، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 31570 نقطة، وبتداولات بلغت، 48.947 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.608 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.629 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 37، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.

