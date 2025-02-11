شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى أسبوع.. قمة تاريخية عالمية وعيار 21 بـ4070 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر تطورات ملحوظة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تحرك الذهب العالمي لمستويات تاريخية فوق 2900 دولار مما ساهم في صعود سعر الذهب في مصر بصورة ملحوظة .

تقلبات أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بالأرقام : - سعر الذهب الثلاثاء 4-2-2025 سجل 4005 جنيهات - سعر الذهب الأربعاء 5-2-2025 سجل 4000 جنيها - سعر الذهب الخميس 6-2-2025 سجل 4015 جنيها - سعر الذهب الجمعة 7-2-2025 سجل 4020 جنيها - سعر الذهب السبت 8-2-2025 سجل 3095 جنيها - سعر الذهب الأحد 9-2-2025 سجل 4025 جنيها - سعر الذهب الاثنين 10-2-2025 سجل 4050 جنيها - سعر الذهب اليوم الثلاثاء11-2-2025 يسجل 4070 جنيها

صعود ملحوظ في سعر الذهب وسط تقلبات الأسواق

هذه الأسعار تعبر عن عيار 21 على مدار الأسبوع الماضي، وهي عبارة عن متوسط سعري لوضع حركة الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، حيث تتغير أسعار الذهب في مصر على مدار اليوم لأكثر من مرة.

متوسط حركة الذهب في مصر على مدار أسبوع يشير إلي صعود ملحوظ في جميع أعيرة الذهب وليس عيار 21 فقط، كما تتحرك الأسعار صعودا وهبوطا مع بورصة الذهب العالمية.

هذه الأسعار لا تشمل الضريبة والدمغة والمصنعية على الذهب في مصر، مما يجعل الأسعار النهائية للمستهلكين تتغير بصورة دائمة خاصة المشغولات الذهبية.