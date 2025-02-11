شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: "استكشف جمال التراث المصري" مسابقة عالمية تهدف للترويج للآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مسابقتها العالمية "imagine IF" خلال شهر أبريل القادم، وذلك للعام الثاني على التوالي، تحت شعار "استكشف جمال التراث المصري" والتي تهدف إلى الترويج للمقاصد الأثرية المصرية من خلال تسليط الضوء على التنوع الأثري الفريد في مصر بطرق حديثة ومبتكرة.

وتأتي رعاية الهيئة لهذه المسابقة في إطار جهود الهيئة لدعم المبادرات الإبداعية التي تساهم في إبراز التراث المصري العريق بأساليب تكنولوجية حديثة تتماشى مع التوجهات العالمية في الترويج للسياحة الرقمية، وتعزز التواصل مع الأجيال الجديدة من المسافرين والمستكشفين.

كما يأتي هذا التعاون بين OPPO مصر والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم القطاعات المختلفة، وعلى رأسها السياحة، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية دعم مثل هذه المبادرات، لافتاً إلى أن مسابقة 'imagine IF' تمثل نموذجًا رائعًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الترويج السياحي لمصر بأساليب مبتكرة، حيث تعتمد المسابقة على التصوير الإبداعي والذكاء الاصطناعي لعرض التنوع الأثري المصري بطرق غير تقليدية، مشيراً إلى أن الوزارة والهيئة تؤمن بأن هذه المبادرات تُسهم في إبراز جمال وتاريخ مصر لجمهور عالمي جديد، وتعزز من مكانتها كوجهة سياحية فريدة.

كما أعربت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة بشركة OPPO مصر عن فخر الشركة برعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لهذه المسابقة وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الوطنية في قدرة التكنولوجيا على إحداث تأثير إيجابي في قطاع السياحة، حيث تهدف هذه المسابقة إلى تمكين المبدعين من تقديم رؤى مبتكرة حول المواقع الأثرية المصرية، مما يسهم في إعادة تعريف تجربة السفر والاستكشاف باستخدام التقنيات الحديثة.

وتُعتبر مسابقة "imagine IF" من أبرز المبادرات العالمية التي تهدف إلى تشجيع عشاق التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء مصر على إبراز جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، وكذلك تسليط الضوء على العلاقة بين حضارة مصر العريقة وكافة الحرف والفنون في مختلف المجالات، مما يساهم في الترويج للمواقع السياحية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شروط متعددة للتقديم للمسابقة، كما يمكن للمصورين المصريين الراغبين في المشاركة التقديم عبر الإنترنت من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم مع وضع هاشتاج OPPOEgyptimagineIF# و ExperienceEgypt#، فور الإعلان عن البدء الرسمي للمسابقة في أبريل القادم.