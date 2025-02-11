شكرا لقرائتكم خبر عن 75.98 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار النفط اليوم مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، وهي رسوم بنسبة 25 %على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.14% لتصل إلى 75.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات، أو 0.07 %، إلى 72.37 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 % "دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، ما قد يفاقم خطر اندلاع أزمة تجارية على جبهات متعددة.

وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، ما يدفع أسعار النفط للتراجع.