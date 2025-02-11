الرئيس الكيني يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية وعددًا من المستثمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل فخامة رئيس جمهورية كينيا الدكتور ويليام روتو بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي اليوم، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برفقة وفد يضم (25) من المستثمرين السعوديين وممثلي الجهات الحكومية.

ورحب فخامته بالوفد السعودي، مبديًا استعداد بلاده لتقديم جميع التسهيلات والممكنات للمستثمرين السعوديين، منوهًا بالاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة الوطنية في كينيا التي ستسهل التعاون الاقتصادي، خاصة على مستوى القطاع الخاص بالبلدين.

وأكّد حرص الحكومة الكينية على تسريع توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار بين المملكة وكينيا لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك، داعيًا المستثمرين السعوديين للاستثمار في كينيا بمختلف القطاعات.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن تم مناقشة فرص الاستثمار بكينيا في قطاع الزراعة والتطوير العقاري واستيراد اللحوم للمملكة، فضلًا عن تخصيص منطقة حرة بكينيا للصادرات السعودية إلى شرق أفريقيا.

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