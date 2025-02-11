الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروع كهرباء في سورينام بـ 20 مليون دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم, اتفاقية أول قرض تنموي ميسر بقيمة 20 مليون دولار، مع جمهورية سورينام, وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسيع أنظمة النقل والتوزيع الكهربائي.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير المالية والتخطيط في جمهورية سورينام السيد كيرميشند راغويبارسينج.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي في العاصمة باراماريبو ومدينة نيكيري، وذلك لتعزيز توفير الطاقة الكهربائية للمستفيدين ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في سورينام، بالإضافة لإمداد وإيصال التيار الكهربائي لعدد من المزارع والمصانع في مناطق مختلفة، حيث تصل خطوط النقل إلى نحو 50 كيلو مترًا.

وتعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية سورينام، كما يجسد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم مختلف الدول النامية حول العالم منذ 50 عامًا للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما تؤكّد الاتفاقية على أهمية التضامن للإسهام في تعزيز نمو الفرص الحيوية ودعمها.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية حول العالم، كما تتواءم الاتفاقية بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم البنية التحتية في البلدان المستفيدة من نشاط الصندوق.

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