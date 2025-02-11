محافظ الأحساء يرعى توقيع مذكرات تفاهم للتدريب التقني والمهني لتوفير 1045 فرصة وظيفية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، توقيع اثنتى عشرة مذكرة تفاهم بين الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية بالمحافظة وعدد من شركات القطاع الخاص، لتوفير 1045 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني، وعميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله بن موسى الذكرالله، وعميدات الكليات ومدراء المنشآت التدريبية، وعدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال.

ونوه سموّه بالدعم السخي والاهتمام الكبير المقدم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع التدريب التقني والمهني، لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتدريبهم وتوظيفهم في المجالات التقنية والمهنية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات من أجل إيجاد فرص عمل، لتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد سموّه توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين الكلية التقنية للبنين، والكلية التقنية للبنات والكلية التقنية الرقمية، والمعهد الصناعي الأول بالمحافظة في التخصصات التقنية والمهنية، كما وقعت الكلية التقنية للبنين مذكرة تعاون مجتمعية بهدف تبادل الخبرات في مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

بدوره أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني أن توقيع المذكرات له أثر مباشر على الخريج, حيث سيتم إيجاد وظائف مباشرة في شركات القطاع الخاص للخريجين والخريجات بعد أن يتم تأهيلهم وإكسابهم المهارات التي تلبي احتياجات قطاع الأعمال.

وأكد حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتدريب الشباب والفتيات في التخصصات التقنية والمهنية المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، وفق إستراتيجية واضحة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار عميد الكلية التقنية بالأحساء عبدالله بن موسى الذكرالله بأن الفرص الوظيفية تستهدف توظيف خريجي وخريجات الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات والكلية التقنية الرقيمة للبنات والمعهد الصناعي الأول بالمحافظة في التخصصات التقنية والمهنية، مثمنًا رعاية سمو محافظ الأحساء ودعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التي تسهم في توظيف أبناء وبنات المحافظة.

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