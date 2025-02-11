شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى مصر.. عيار 24 يسجل 4651 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب العالمي وفي مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخي جديد عند 2904 دورات بالتعاملات الصباحية في البورصة العالمية اليوم.

و ساعدت هذه التطورات على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم، ويستهدف الذهب عيار 21 في مصر قمة جديدة عند 4100 جنيه في حالة استمرار صعود البورصة العالمية للذهب، وقد يحدث تصحيح هبوطي اليوم.

توقعات سعر الذهب اليوم

ويبدأ الذهب في مصر استكمال الصعود بدعم من سعر الذهب العالمي، والآن يخترق السعر المستوى 4050 جنيه للجرام ليستهدف المستوى 4100 جنيه للجرام ومن بعده أعلى سعر سجله عند 4200 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32560 جنيهاً.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

انعكست تطورات سعر الذهب العالمي على أداء الذهب في مصر، ليقفز الذهب قرابة 75 جنيها منذ فتح التداول في التعاملات الصباحية أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس ليتبع خطى الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية وبالتالي يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمي.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



