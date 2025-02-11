البورصة تتراجع بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء بضغوط مبيعات عربية

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع ، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغ حجم التداولات 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 29866 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 37054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13143 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 8599 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11708 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3140 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10196 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة مجموعة أي أف جي القابضة المصدرة لعدد 4.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 33.8 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 105 أسهم، 7495 سهمًا، 50 ألف سهم، 400 ألف سهم، 20.3 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 842.1 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 70 ألف سهم، 64 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 486.8 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 1.25 مليون سهم، 3 ملايين سهم، 965.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 3 آلاف سهم، 37.5 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 500 ألف سهم، 958.4 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 500 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 600 ألف سهم خزينة.

وأعلنت شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، عن بيع المساهم مروة محمد علي الشرقاوي عدد 10 ملايين سهم بسعر 1.9 جنيه بقيمة إجمالية 19 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.28%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن شراء المساهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 10.9 مليون سهم بسعر 0.893 جنيه بقيمة إجمالية 9.7 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 3.99% إلى 5.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 22.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 79%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 60%.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، مبيعات بلغت 761.5 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 732.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 3.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 529 مليون جنيه مقارنة مع 324.2 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 63%.

وحققت شركة أودن للاستثمارات المالية، إجمالي الإيرادات بلغت 85.4 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 46.1 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 42.8 مليون جنيه مقارنة مع 16.7 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، الإيرادات بلغت 56.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 4.2 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 37.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 96.2 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن توقيع شركة سكاي تاور للتطوير العقاري، التي تساهم فيها الشركة، عقد شراكة استراتيجية مع شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، لتطوير مشروع سياحي متكامل في البحر الأحمر.

كما أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، عن فتح الشركة فرعًا في ليبيا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية.



