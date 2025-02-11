شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء فى زيارة مفاجئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة مفاجئة إلى مقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث عقد اجتماعًا مغلقًا مع المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير العمل داخل الشركة، وناقش التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتحسين الأداء وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء. كما تم بحث عدد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة في القطاع الكهربائي.