الاقتصاد

وزير الكهرباء فى زيارة مفاجئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء

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وزير الكهرباء فى زيارة مفاجئة للشركة المصرية لنقل الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:10 م

قام  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة مفاجئة إلى مقر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث عقد اجتماعًا مغلقًا مع المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير العمل داخل الشركة، وناقش التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتحسين الأداء وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء. كما تم بحث عدد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة في القطاع الكهربائي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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