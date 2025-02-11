شكرا لقرائتكم خبر عن يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ58 حيا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ (22) حيًا بمدينة الرياض و (25) حيًا بمحافظة المزاحمية، و (11) حيًا بمحافظة الدرعية، وذلك بنهاية يوم الخميس المقبل.

وبينت "الهيئة" أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمدينة الرياض: (جزء من حي عريض، وادي لبن، مدينة الملك عبدالله للطاقة، الوسام، السحاب، المرجان، البشائر، الإسكان، البرية، المدينة الصناعية الجديدة، هيت، خشم العان، أُحد، عكاظ، ديراب، المنصورية، الحائر، العماجية، الغنامية، أم الشعال، السهباء والمصفاة). التسجيل العقاري في محافظة المزاحمية ينتهي التسجيل في الأحياء التالية : (وسيلة، نوارة، غرناطة، طويق، شخيب، حضار، الياسمين، الورود، الواحة، الهدا، المروج، المحمدية، اللؤلؤة، الغطغط، العليا، الصناعية، الصقورية، الشلال، الريف، الراشدية، الحزيمية، الحزم، الجامعة، الأندلس ومشيرفة).

وسينتهي التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الدرعية: (الشهداء، عقرباء، سلام، الوادي، العدل، نجد، العين، الوصيل، الأمير سلطان، الواحة، هجرة بوضة).

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المذكورة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.

ويسهم ذلك في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكّدت الهيئة العامة للعقار أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات.

وأضافت أنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.