شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل تنزانيا لتفقد الأعمال فى سد "جوليوس نيريرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، إلى العاصمة التنزانية، دار السلام، قادما من غينيا، بعد زيارة شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين، وعدة اجتماعات مع المسئولين الاكواتوريين.

وبتوجه الوزير، ومرافقوه، لتفقد الأعمال بسد "جوليوس نيريرى"، الذى ينفذه التحالف المصرى "المقاولون العرب- السويدى إلكتريك"، يرافقه السفير شريف إسماعيل، سفير مصر فى تنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندسة إلهام السرجانى، مساعد المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة السويدى إلكتريك.