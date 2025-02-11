شكرا لقرائتكم خبر عن رأفت مسروجة: أتوقع أن يشهد عام 2025 مزيدا من الاستقرار فى أسعار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رأفت مسروجة رئيس الشركة الهندسية سابقا والرئيس الشرفي لمجلس معلومات السيارات "اميك" في لقاء ببرنامج "سوق علي مهلك" مع الكاتبة الصحفية أماني سمير مسئولة ملف السيارات "باليوم السابع" أنه سعيد بما يحدث من طفرة في قطاع السيارات في مصر خاصة دخول العديد من ماركات السيارات المتنوعة للتجميع في المصانع المصرية بلأيدي عاملة مصرية لتخرج للنور سيارات تحمل شعار "صنع في مصر"، وهذا إن دل فيدل علي استقرار المناخ الاقتصادي في مصر وجذب العديد من المستثمرين الأجانب خاصة الآسيوين.

وأضاف "مسروجة" أنه ينصح المستهلك المصرى الذي يريد شراء سيارة جديدة بالتنفيذ فورا ولا ينتظر إذا كان هناك ضرورة ملحة كي يتفادي أي مخاطر مستقبلية.

وتوقع "مسروجة" أن يشهد عام 2025 مزيدا من الاستقرار في أسعار السيارات لم شهده القطاع من انفراجة حقيقية سواء من خلال الافراج عن السيارات بالموانئ المصرية أو من خلال تجميع أكثر من ماركة سيارات في السوق المصري، لأنه من الطبيعي مع زيادة المعروض تنخفض أسعار السيارات وخاصة مع استقرار الدولار أيضا خلال الفترة الحالية.

وأخيرا ردا علي سؤال الإعلامية "أماني سمير "بتسوق علي مهلك" ولا لأنه اسم البرنامج، قال بالطبع ولابد من تعميم هذه الرسالة "سوق علي مهلك" لأن في العجلة الندامة، ولابد من احترام قواعد المرور خاصة في ظل وجود كاميرات تحدد السرعة بالصورة.