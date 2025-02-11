شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقى رئيس شركة إيرباص العالمية لجذب استثمارات الشركة والان مع تفاصيل الخبر

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات قمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 الى 11 فبراير بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء حكومات من نحو 30 دولة، وحوالى 60 وزير وسفير ومسئول حكومى بالإضافة إلى 20 رئيس مؤسسة دولية.



جانب من فعاليات القمة

حيث شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعى لمستقبل العمل" والتى تناولت رؤى عدد من القيادات الدولية حول تأثير الذكاء الاصطناعى على فرص العمل وتوصياتهم فى سبيل دعم القوى العاملة بالمهارات اللازمة للاستخدام الأمثل والمسئول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وعلى هامش مشاركته فى فعاليات القمة؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع فوتر فان ويرش الرئيس الدولى لشركة إيرباص Airbus العالمية المتخصصة فى مجال هندسة الطيران والفضاء؛ تم خلاله بحث إنشاء مركز للبحث والتطوير للشركة فى مصر.

وتعد شركة إيرباص Airbus هى أكبر شركة طيران وفضاء فى أوروبا، حيث تقدم المنتجات والخدمات والحلول لقطاعات الطائرات التجارية والمروحيات والدفاع والفضاء.



هذا وقد شهد الاجتماع استعراض مقومات صناعة التعهيد فى مصر، والنمو الذى تشهده هذه الصناعة الحيوية، فى ظل حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة لاستثمارات الشركات العالمية، وتحفيزها على إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر. كما تم تسليط الضوء على التسهيلات والحوافز المقدمة للشركات ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

حضر اللقاء الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع جيروم هاينك الرئيس التنفيذى لشركة أورنج فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر فى باريس، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لأورنج مصر وعدد من قيادات شركة أورانج.

واستعرضت الشركة أحدث تطبيقات الشركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى عدد من المجالات ومنها التدريب والمجالات الرياضية، حيث أعرب الرئيس التنفيذى لشركة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك فى هذه المجالات.

حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود صفراطه رئيس قطاع تطوير أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد شارك فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى (GPAI) والدول المهتمة، الذى عقد على هامش قمة العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث استعرض فى كلمته جهود مصر فى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى.