شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قفزة سعر الذهب اليوم عالميا.. عيار 21 يسجل 4070 جنيها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر الأونصة إلي 2917 دولاراً للأونصة لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب كما تحركت العقود الآجلة للذهب بقوة، مما قد ينعكس على سعر الذهب في مصر مع فتح البيع والشراء في السوق المصري خلال ساعات من الآن.

ويعود هذا الارتفاع بشكل كبير إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة لأموالهم، وكان الذهب في مقدمة هذه الملاذات.

عيار 24 يسجل 4651 جنيها. عيار 21 يسجل 4070 جنيها. عيار 18 يسجل 3489 جنيها. عيار 14 يسجل 2713 جنيها. الجنيه الذهب 32560 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:التوترات الاقتصادية تدفع الذهب إلى واجهة الاستثمارات الآمنة

وتتزايد المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على واردات الألمنيوم والصلب، مما دفع الصين إلى الرد بالمثل.

هذه التوترات التجارية تسببت في حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، مثل الذهب.

يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يحافظ على قيمته في ظل الظروف غير المستقرة. ومع تصاعد التوترات التجارية، لجأ المستثمرون إلى شراء الذهب لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.

وتشهد الأسواق زيادة الطلب على الذهب من قبل المستثمرين والبنوك المركزية، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية وتقليل تعرضها للمخاطر الاقتصادية.



