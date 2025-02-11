شكرا لقرائتكم خبر عن 10.45 % زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة المتنقل عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أماناً خلال شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders Project).

ومن أهم الإحصاءات بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل 87.42 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 79.15 مليون مشترك في ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 10.45% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

وبلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 11.63 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 10.88 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 6.89% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإعتماد على خدمة الإنترنت فائق السرعة في الخدمات التعليمية.