شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بتعاملات البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تعاملات سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة، خلال آخر التعاملات المسجلة في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري. وينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع. وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء. 50.33 جنيه للبيع.

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