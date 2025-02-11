شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى قطر عيار 21 بـ297.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في قطر، حيث سجل عيار 21 مبلغ 297.50 ريال.

ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 340.00 ريال

عيار 22 سجل 311.75 ريال

عيار 21 سجل 297.50 ريال

عيار 18 سجل 255.00 ريال

عيار 14 سجل 198.25 ريال

عيار 12 سجل 170.00 ريال

الاونصة10575.25 ريال

الجنيه الذهب2380.00 ريال

الأونصة بالدولار2905.29 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.