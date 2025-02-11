شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة إنتاجية 30 طن يوميا.. مصنع غزل 1 يعيد شركة المحلة لسابق مجدها والان مع تفاصيل الخبر

تُعد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من أقدم وأكبر شركات الغزل والنسيج في العالم العربي، بل إنها تمتلك أحد أكبر مصانع الغزل في العالم.

تأسست الشركة في عام 1927، ومرّت بتطورات كبيرة جعلتها تُعتبر رائدة في صناعة الغزل والنسيج على مستوى مصر والمنطقة العربية.

وفى سبيل عودتها لمجدها دشنت الحكومة فيها مجمعات صناعية عملاقة على راسها أكبر مصنع غزل في العالم مصنع غزل 1 بطاقة إنتاجية نحو 30 طن غزل يوميا، حيث يقع المصنع على مساحة 62 ألف متر ويضم نحو 183 ألف مردن و376 ماكينة، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن يوميا من الخيوط الرفيعة التي تستخدم في إنتاج الأقمشة عالية الجودة.

وذكرت المصادر أن المصنع جاهز للافتتاح حاليا بصورة تامة وبنسبة 100%، موضحة أن بقية أعمال المصانع تجري على قدم وساق وفق توجيهات المهندس محمد شيمى ،وزير قطاع الأعمال العام ،سواء مصانع التجهيزات أو النسيج أو الصباغة حيث أن المجمع الصناعي يضم واحدة من أكبر المصانع في الشرق الأوسط وسيتم الانتهاء من كل تلك المصانع الجديدة بين شهرين يوليو وأغسطس المقبل بحيث خلال شهر سبتمبر المقبل يكون المجمع الصناعي كاملا قد تم الانتهاء منه ويتم تشغيله بصورة مستدامة وبمتابعة من المهندس أحمد بدر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المحلة .

يشار أن المجمع الصناعي يضم مصنع غزل 1 ومصنع غزل 4 ومحطة كهرباء عملاقة ومصانع "غزل 6" و"تحضيرات النسيج 2" والنسيج، والصباغة.

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 56 مليار جنيه، نحو 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس مما يزيد الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويا.

يشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث إن مصر تمتلك فائضًا في إنتاج القطن طويل التيلة، الذي يُعد من أجود أنواع القطن في العالم. لذا فإن التوسع في صناعة الغزل يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز القدرة على التصدير للأسواق العالمية ويحقق فوائد اقتصادية ملموسة.



كما أن التوسع في صناعة الغزل وتحديث مصانعها من خلال إضافة خطوط إنتاج حديثة يمكن أن يعزز من قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، وخاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية. مع الجودة العالية للمنتجات، يمكن لمصر أن تصبح واحدة من اللاعبين الرئيسيين في أسواق النسيج العالمية.



ويعتبر قطاع الغزل والنسيج من أكبر القطاعات التي يمكن لمصر التوسع فيها من خلال زيادة الصادرات. إنتاج الغزول القطنية والملابس الجاهزة على نطاق واسع يُسهم في فتح أسواق جديدة في مناطق مختلفة حول العالم، وبالتالي زيادة الإيرادات

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