الاقتصاد

لحظة بلحظة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى البنوك

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لحظة بلحظة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار لحظة بلحظة، ووفقا لآخر تحديث لسعر الدولار فى التعاملات بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 11-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية:
  سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.23 جنيه للشراء.50.33 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.24 جنيه للشراء

50.34 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

50.26 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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