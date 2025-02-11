لحظة بلحظة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى البنوك

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار لحظة بلحظة، ووفقا لآخر تحديث لسعر الدولار فى التعاملات بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 11-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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