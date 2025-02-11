شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار لحظة بلحظة، ووفقا لآخر تحديث لسعر الدولار فى التعاملات بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 11-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة بالسوق المصرية.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية:
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.23 جنيه للشراء.50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.24 جنيه للشراء
50.34 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
50.26 جنيه للشراء.
50.35 جنيه للبيع.
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