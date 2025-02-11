شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار هيونداى إلنترا CN بكل فئاتها خلال فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار السيارة هيونداي CN7 الجديدة 2025 بكل فئاتها بالسوق المصرية لتسجل الفئة الأول سعر مليون و375 ألف جنيه، أما الفئة والتى استقر سعرها أيضا ليسجل مليون و530 ألف جنيه، والفئة الثالثة سجلت سعر مليون و700 ألف جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة سجلت سعر مليون و930 ألف جنيه، وهذا إن دل فإنما يدل على أن العرض والطلب هما المتحكمان الأساسيان في تسعير السيارات لدى الوكلاء.

وينتمي طراز هيونداي النترا CN7 لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

وتقدم بمجموعة من التجهيزات؛ ومنها خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف المحرك، وخاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر وإضاءة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.

وزُودت ببعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين.