تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار داخل البنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 11-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ، فى البنوك العامله فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.24 جنيه للشراء

50.34 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 50.26 جنيه للشراء 50.35 جنيه للبيع

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