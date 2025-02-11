الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11-2-2025

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تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار داخل البنوك  المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 11-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الامريكى مقابل الجنيه المصرى ، فى البنوك العامله فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.24 جنيه للشراء
50.34 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء
50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
 

50.26 جنيه للشراء

50.35 جنيه للبيع

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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