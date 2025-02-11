شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 11-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار داخل البنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 11-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و50.35 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ، فى البنوك العامله فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع
50.24 جنيه للشراء
50.34 جنيه للبيع
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء
50.33 جنيه للبيع.
50.26 جنيه للشراء
50.35 جنيه للبيع
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