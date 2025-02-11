شكرا لقرائتكم خبر عن ملياران و526 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة الارتفاع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تجاوزت قيمة صادرات الملابس نحو المياري دولار خلال 11 شهرا العام الماضي 2024.

وتشير بيانات جهاز إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات مصر من الملابس بلغت نحو ملياري و526 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و174 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 352 مليون و550 ألف دولار.

وتعتبر صادرات الملابس ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار و495 مليون دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 2024، مقابل 19 مليار و778 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت نحو مليار و717 مليون دولار.

وحتى شهر أكتوبر الماضي سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نحو ملياري و292 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من مليار و950 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 342 مليون و128 ألف دولار.