شكرا لقرائتكم خبر عن المعاملات الفورية.. ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف من زيادة التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم وتجاوزت مستوى 2900 دولار للمرة الأولى، مدفوعة بمخاوف من ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% ليصل إلى 2905.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 2934.40 دولار.

ارتفاع الفضة والبلاتين

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% لتصل إلى 32.05 دولار للأوقية، والبلاتين 1.5% ليصل إلى 990.74 دولار.

كما ارتفع البلاديوم 2.1% ليصل إلى 985.40 دولار.

