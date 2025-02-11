شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب العالمي وفي مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخيا جديدا عند 2908 دولارات بالتعاملات الصباحية.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

توقعات سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي أمس عند 2908 دولارات للأونصة ليتمكن الذهب من اختراق منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولار للأونصة التي كانت تمثل العائق الأخير أمام السعر خلال الأسبوع الماضي.



وارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 ، ليسجل أعلى مستوى عند 4070 جنيه للجرام وذلك بعد أن ثبت أقدامه فوق المستوى 4000 جنيه للجرام خلال الأيام الماضية.



ويبدأ الذهب في مصر استكمال الصعود بدعم من سعر الذهب العالمي، والآن يخترق السعر المستوى 4050 جنيه للجرام ليستهدف المستوى 4100 جنيه للجرام ومن بعده أعلى سعر سجله عند 4200 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32560 جنيهاً.



انعكست تطورات سعر الذهب العالمي على أداء الذهب في مصر، ليقفز الذهب قرابة 75 جنيها منذ فتح التداول في التعاملات الصباحية أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس ليتبع خطى الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية وبالتالي يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمي.