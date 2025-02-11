“منشآت” تجمع رواد الأعمال في تبوك لاستكشاف فرص الابتكار التجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم، بالتعاون مع جامعة تبوك، والغرفة التجارية بالمنطقة، وشركة تبوك للتنمية الزراعية “تادكو”، لقاءً جمع رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، لاستكشاف فرص الابتكار التجاري في تبوك، وذلك بمقر كلية الطب بجامعة تبوك.

وتناول اللقاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالفرص الابتكارية في المنطقة، وشملت المحاور المطروحة أهمية الابتكار التجاري، ونشر ثقافة الابتكار، ودور الجهات ذات العلاقة في إيجاد فرص تجارية لرواد ورائدات الأعمال، إضافةً إلى كيفية استثمار المقومات التي تتمتع بها منطقة تبوك في مختلف المجالات، لتعزيز الابتكار التجاري.

واستعرض المشاركون دور الجهات الممولة للأفكار والمشاريع الابتكارية، والخدمات التسهيلية المقدمة لرواد ورائدات الأعمال؛ بهدف تمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتطرقوا إلى أهمية برامج التدريب والاستشارات، من خلال إقامة الدورات وورش العمل التي تسهم في تطوير مهارات رواد الأعمال، لخلق مشاريع ابتكارية ناجحة، كما استعرضوا مجموعة من المشاريع الابتكارية، وسبل الدخول فيها، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش بين الحضور والمتحدثين، وطرح رواد ورائدات الأعمال استفساراتهم حول كيفية الاستفادة من البرامج والمبادرات المقدمة من “منشآت” والجهات الداعمة، مع تأكيد أهمية استمرار هذه اللقاءات لتعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع المزيد من المشاريع الريادية في المنطقة.

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