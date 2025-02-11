شكرا لقرائتكم خبر عن السواحة: المملكة تستحوذ على 50% من الاقتصاد الرقمي في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بالتزامن مع مؤتمر "ليب 2025"، بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، رئيس مجلس إدارة شركة "تحالف" فيصل بن سعود الخميسي. الاقتصاد الرقمي في المنطقة وأشار السواحة إلى أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة نما بنسبة 73%، وتستحوذ المملكة على ما نسبته 50% من الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ما يعكس دورها الريادي في هذا المجال.



وأكد أن المملكة بدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصبحت الرياض وجهة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ شهد المؤتمر الإعلان عن استثمارات بقيمة 14.9 مليار دولار.

واستشهد بعدد من الاستثمارات، من بينها تعاون شركة "غروك" مع "أرامكو ديجيتال" لضخ 1.5 مليار دولار لتوسيع استثماراتها في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار من قبل شركتي "آلات" الثقة العالمية في بيئة المملكة وأوضح أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة العالمية في بيئة المملكة الاستثمارية، وتؤكد التزامها بتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا عالميًا للتقنية والابتكار، منوهًا بزيادة عدد المختصين التقنيين في المملكة من 150 ألفًا إلى 381 ألفًا، ما يعكس النمو السريع في مجالات التقنية والابتكار.



واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه المنجزات تأتي بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الرقمي، لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجالات التقنية والابتكار. منصة عالمية للتحول الرقمي أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل بن سعود الخميسي، أن مؤتمر "ليب" أصبح منصة عالمية للتحول الرقمي.



وأشار إلى أن فكرته انطلقت بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله-، بتأسيس شركة تحالف لضمان استدامة الفعالية وتحويلها إلى حدث سنوي يعزز مكانة المملكة في قطاع التقنية والابتكار.

وكشف عن أن المؤتمر أصبح عاملًا رئيسًا في جذب الاستثمارات التقنية، بدليل إبرام العديد من الشركات اتفاقيات تعادل أعمال عام كامل.

ونوه بإسهامه كذلك في تعزيز الحركة الاقتصادية من خلال تنشيط قطاع الضيافة وخلق فرص عمل جديدة، ومنها مشاركة أبناء ملهم في تشغيل المؤتمر الذين يعدون جزءًا من نجاحه، مؤكدًا في ختام تصريحه أن "ليب" أصبح يمثل نقلة نوعية في مشهد التقنية العالمي. الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، أن القفزات النوعية التي حققتها المملكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار لم تكن لولا الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز التواصل الحكومي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بالتزامن مع مؤتمر "ليب 2025"، بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. هيثم العوهلي، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، رئيس مجلس إدارة شركة "تحالف" فيصل بن سعود الخميسي.وأشار السواحة إلى أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة نما بنسبة 73%، وتستحوذ المملكة على ما نسبته 50% من الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ما يعكس دورها الريادي في هذا المجال.وأكد أن المملكة بدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصبحت الرياض وجهة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ شهد المؤتمر الإعلان عن استثمارات بقيمة 14.9 مليار دولار.واستشهد بعدد من الاستثمارات، من بينها تعاون شركة "غروك" مع "أرامكو ديجيتال" لضخ 1.5 مليار دولار لتوسيع استثماراتها في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار من قبل شركتي "آلات" السعودية و"لينوفو" الصينية لإنشاء مركز تصنيع وتقنية يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المملكة.وأوضح أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة العالمية في بيئة المملكة الاستثمارية، وتؤكد التزامها بتعزيز مكانتها بصفتها مركزًا عالميًا للتقنية والابتكار، منوهًا بزيادة عدد المختصين التقنيين في المملكة من 150 ألفًا إلى 381 ألفًا، ما يعكس النمو السريع في مجالات التقنية والابتكار.واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه المنجزات تأتي بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها على تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الرقمي، لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجالات التقنية والابتكار.أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل بن سعود الخميسي، أن مؤتمر "ليب" أصبح منصة عالمية للتحول الرقمي.وأشار إلى أن فكرته انطلقت بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله-، بتأسيس شركة تحالف لضمان استدامة الفعالية وتحويلها إلى حدث سنوي يعزز مكانة المملكة في قطاع التقنية والابتكار.وكشف عن أن المؤتمر أصبح عاملًا رئيسًا في جذب الاستثمارات التقنية، بدليل إبرام العديد من الشركات اتفاقيات تعادل أعمال عام كامل.ونوه بإسهامه كذلك في تعزيز الحركة الاقتصادية من خلال تنشيط قطاع الضيافة وخلق فرص عمل جديدة، ومنها مشاركة أبناء ملهم في تشغيل المؤتمر الذين يعدون جزءًا من نجاحه، مؤكدًا في ختام تصريحه أن "ليب" أصبح يمثل نقلة نوعية في مشهد التقنية العالمي.