شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «نيوم» و«داتافولت» تطلقان مشروع ذكاء اصطناعي مستدام بـ5 مليارات دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وقّعت «نيوم» اتفاقية شراكة مع «داتافولت» السعودية -الشركة المتخصصة في استثمار وتطوير وتشغيل مراكز البيانات على مستوى العالم- وذلك لتصميم مصنع ضخم للذكاء الاصطناعي يعمل كمركز بيانات متكامل وبقدرة إجمالية تصل إلى 1.5 غيغاوات، باستثمار أولي يبلغ 5 مليارات دولار.

وتجسد هذه الشراكة، التي وُقّعت على هامش مؤتمر «ليب التقني 2025»، خطوة مهمة لتحقيق «رؤية 2030» من خلال بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والتقنيات الذكية، حسب «وكالة الأنباء السعودية».

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” بموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ المشروع في «أوكساجون» -مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في «نيوم»- وذلك على مراحل، حيث ستشهد المرحلة الأولى ضخ استثمار أولي بقيمة 5 مليارات دولار في المشروع الذي يُتوقع أن يصبح قيد التشغيل بحلول عام 2028.

وسيضم مركز البيانات منظومة متكاملة للحوسبة عالية الكثافة وبنى تحتية موفرة للطاقة، مما يدعم طموحات «أوكساجون» في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بمراكز البيانات التقليدية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة «أوكساجون» فيشال وانشو إن «المملكة تتجه بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة متصدرةً الجهود العالمية للتحول في مجال الطاقة».

وأبان أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «داتافولت» تعكس أهمية وتميز البنية التحتية التي توفرها «أوكساجون» للمصنِّعين المستأجِرين فيها وجهودها لتدشين مشروع أول مركز بيانات ينفذ عمليات المعالجة الذكية الموفرة للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة، مما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز ريادة المملكة على الصعيد الإقليمي والعالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«داتافولت»، راجيت ناندا إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة ووفرة موارد الطاقة الخضراء يدعمان مساعي الشركة لتطوير مراكز بيانات حديثة ومستدامة في المنطقة.

وأوضح أن هذا المشروع سيمثل إنجازاً مهماً لتعزيز ريادة وقوة المملكة في مجال التقنيات الرقمية في المنطقة.

وفي إطار الطموحات المشتركة، يسعى الطرفان إلى تشغيل كامل المشروع بالطاقة المتجددة، بدءاً من التصميم حتى التشغيل الفعّال، ومن المقرر أن يوظف المشروع أحدث تقنيات التبريد المبتكرة، مؤسساً بذلك معايير جديدة لمراكز البيانات حول العالم، الأمر الذي سيسهم في معالجة التحديات التي تفرضها البصمة الكربونية لهذه المراكز على البيئة والمناخ.

وفي سياق متصل، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، تستهلك مراكز البيانات العالمية حاليًا 1 في المائة إلى 1.3 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك بشكل كبير في السنوات العشر المقبلة مع النمو المتوقع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولذلك، هناك حاجة ملحة لتبني حلول نظيفة ومستدامة لمواجهة التحديات المتعلقة باستهلاك الطاقة الكبير، وتقليل بصمة مراكز البيانات الكربونية التراكمية قدر الإمكان.

الجدير بالذكر أن «أوكساجون» تشكل موقعاً مثالياً لتطوير مصنع ذكاء اصطناعي أخضر على نطاق واسع، بفضل موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وإمكانات الاتصال عالي السرعة عبر كابلات الألياف الضوئية البحرية، إلى جانب توفر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، والهيدروجين الأخضر، والمنظومة الصناعية المتطورة.

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