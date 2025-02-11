شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «إيجنكس» من «داماك» توسّع استثماراتها في مراكز البيانات بالسعودية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت «مراكز بيانات إيجنكس من داماك» خلال مؤتمر «ليب السعودية 2025»، عن خططها المستقبلية لتوسيع استثماراتها في مراكز البيانات في المملكة بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط، وذلك بحلول عام 2030، مع التركيز على مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

من خلال هذا الإعلان، ستسهم مجموعة «داماك» في تعزيز النمو المتنامي للاقتصاد الرقمي في السعودية، وذلك من خلال خبرتها في هذا المجال؛ حيث تمتلك محفظة استثمارية في مراكز البيانات تتوزع على 10 دول؛ هي الإمارات والسعودية وتركيا وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا واليونان وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا، مع طاقة استيعابية متوقعة تتجاوز ألف ميغاواط.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” تشمل مراكز البيانات التشغيلية الحالية أكثر من 15 ميغاواط في السعودية (الدمام والرياض) و12 ميغاواط في تايلاند، والتي من المتوقع أن تبدأ التشغيل بحلول الربع الأول من عام 2025. وبحلول عام 2026، تسعى الشركة إلى تحقيق طاقة تشغيلية تتجاوز 300 ميغاواط عالمياً.

سيسهم هذا الإعلان في توفير العديد من فرص العمل ذات القيمة العالية في مجالات التكنولوجيا والهندسة، بالإضافة إلى إشراك منظومة متكاملة من الموردين تشمل المهندسين والاستشاريين ومصنعي المعدات والمقاولين، مما سيعزز أيضاً نمو الصناعة المحلية.

ويشهد سوق مراكز البيانات في السعودية نمواً سريعاً ومستداماً، مدفوعاً بمزيج فريد من الرؤية المستقبلية الواعدة للقيادة، والقوانين المرنة والمتطورة، والطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.

ووفقاً لتقرير صادر عن «رولاند بيرجير لأبحاث السوق»، تستفيد المملكة من وجود إطارٍ تنظيمي متطور، يشمل تنظيم الحوسبة السحابية وقانون حماية البيانات، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات في مراكز البيانات. وتعزز هذه السياسات، إلى جانب الأهداف الطموحة للتحول الرقمي في «رؤية 2030»، مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للصناعات القائمة على البيانات.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المائة بحلول عام 2030، في حين يُتوقع أن ترتفع نفقات الخدمات السحابية العامة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23 في المائة حتى عام 2029. تعكس هذه المؤشرات بوضوح مكانة المملكة بوصفها بيئة خصبة لتطوير مراكز بيانات عالمية المستوى.

بهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «داماك»: «ترسم المملكة العربية السعودية ملامح مستقبل البنية التحتية الرقمية، من خلال مزيج من السياسات والقرارات الاستراتيجية التي تستشرف المستقبل، مع التطور المتسارع الذي تشهده على الأصعدة كافة. إن الإطار التنظيمي للمملكة وأهداف رؤية 2030 يهيئان أسساً متينة لتحقيق نمو غير مسبوق وتحول هائل في مختلف المجالات، كما أن الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة يعزز مكانتها بوصفها وجهة رائدة للاستثمار في مراكز البيانات. هذه فرصة نادرة لبناء بنية تحتية متطورة تقود مستقبل الابتكار الرقمي على مستوى العالم».

ويمثل هذا الإعلان من شركة «إيجنكس» على هامش مؤتمر «ليب 2025»، خطوة جديدة للشركة في إطار توسعها العالمي؛ حيث كشفت مؤخراً عن استثمارات بقيمة 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، وذلك في مؤتمرٍ صحافي مشترك جمع بين حسين سجواني مؤسس مجموعة داماك والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو ما يعكس رؤيتها الاستراتيجية لإعادة تعريف المشهد الرقمي، ودفع عجلة الابتكار في إحدى أكثر الأسواق ديناميكية في العالم. وفي أوروبا، أعلنت الشركة العام الماضي عن بناء مركز بيانات متطور في العاصمة الإسبانية مدريد بتكلفة تطويرية تقدر بنحو 400 مليون يورو، استجابة للطلب المتزايد في المنطقة على بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة.

وأكدت أن إطلاق مشاريع في السعودية بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ميغاواط، يدعم توجهات حكومة المملكة نحو تحقيق ريادة عالمية في الابتكار الرقمي والاستدامة. ومن خلال إنشاء بنية تحتية متطورة واستقطاب الكفاءات وتمكينهم، فإن أهداف «إيجنكس» تتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وهو ما يعزز من مكانة المملكة في طليعة الدول المتقدمة عالمياً في الاقتصاد الرقمي.

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