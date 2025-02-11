شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:00 ص
ننشر آخر تحديث لسعر الدولار فى التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 11-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.22 جنيه للشراء، و 50.35 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع
50.24 جنيه للشراء
50.34 جنيه للبيع
50.23 جنيه للشراء.
50.33 جنيه للبيع.
50.23 جنيه للشراء
50.33 جنيه للبيع.
50.26 جنيه للشراء
50.35 جنيه للبيع
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