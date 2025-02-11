شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 11 فبراير 2025 .. عيار 24 بدون مصنعية بـ4651 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ووفقا لآخر التحديثات سجل الذهب عيار 24 بدون مصنعية 4651 جنيهًا.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32560 جنيهاً.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.