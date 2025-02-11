شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات اوبل موكا 2025.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تقدم ماركة أوبل الالمانية في مصر سيارتها " موكا 2025 " الجديدة كليًا، لتدخل بقوة في منافسة فئة السيارات العائلية الرياضية متعددة الاستخدامات suv



وتأتي السيارة بفئة واحدة للسوق المصرية حيث تقدم أسعار السيارة " أوبل موكا 2025 " محليا بسعر 1,390,000 جنيه .

أما عن مواصفات السيارة " أوبل موكا 2025 " بمجموعة من المواصفات الفائقة التي تجمع بين الأداء القوي، والتقنيات المتطورة، والتصميم العصري الذي يعكس رقي العلامة الألمانية

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.2 لتر تيربو، مكون من ثلاث أسطوانات، والذي يوفر قوة تصل إلى 130 حصانًا.

العزم الأقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يساهم في تحقيق أداء ديناميكي وسلس أثناء القيادة.

تتميز أوبل موكا بتسارع مميز يقدر 9.2 ثانية من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة.

استهلاك اقتصادي للوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

التصميم الخارجي لسيارة أوبل موكا

تأتي السيارة بأبعاد مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4.368 متر، عرضها 1.830 متر، وارتفاعها 1.635 متر.

تتميز بشبكة أمامية جديدة بتصميم عصري مع لمسات لامعة، مما يضفي عليها مظهرًا رياضيًا وأنيقًا.

تأتي السيارة مع مصابيح أمامية بتقنية LED حديثة، مما يحسن الرؤية ويعزز من جاذبية السيارة.

ترتكز السيارة على عجلات قياس 17 بوصة توفر تماسكًا ممتازًا وأداءً جيدًا على مختلف الطرق .