شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر يقفز 75 جنيها.. تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخيا جديدا بـ2908 دولارات بالتعاملات المسائية بسبب استمرار المخاوف في الأسواق المالية، نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

انعكست تطورات سعر الذهب العالمي على أداء الذهب في مصر، ليقفز الذهب قرابة 75 جنيها منذ فتح التداول في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32560 جنيهاً.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليتبع خطى الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية وبالتالي يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمي.

سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي يوم أمس عند 2901 دولار للأونصة ليتمكن اليوم من اختراق منطقة المقاومة 2870 – 2880 دولار للأونصة التي كانت تمثل العائق الأخير أمام السعر خلال الأسبوع الماضي.



ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 4070 جنيه للجرام وذلك بعد أن ثبت أقدامه فوق المستوى 4000 جنيه للجرام خلال الأيام الماضية.



ويبدأ في استكمال الصعود بدعم من سعر الذهب العالمي، والآن يخترق السعر المستوى 4050 جنيه للجرام ليستهدف المستوى 4100 جنيه للجرام ومن بعده أعلى سعر سجله عند 4200 جنيه للجرام.