شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 10-2-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

واستقر سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الإثنين حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و50.33 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.23 جنيه 50.33 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الإثنين كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.