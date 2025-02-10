شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 10-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضعوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر للألومنيوم، ومدينة مصر للإسكان والتعمير فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.2 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.89%، والعرب على 4.78%، واستحوذت المؤسسات على 22.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 133.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 182.1 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 26.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.31%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.11%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.428 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.59%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 107.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 62.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.94%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 42.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 146.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.91%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 28.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.22%.