شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات بالبورصة تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها بقيمة 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم 3 شركات بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة 1.5 مليار جنيه، والمستندات المقدمة من الشركات جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

تقدمت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 198.75 مليون جنيه موزعة على 19.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد الزيادة مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ومن خلال الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين، ومستندات قيد تعديل مظلة القانون في ضوء تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة.

وتقدمت شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع، بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وقيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 900 مليون جنيه موزعة على عدد 90 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من رصيد الاحتياطي النظامي والاحتياطات الأخرى والظاهر بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2023.

كما تقدمت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية ، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وقيد تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة.