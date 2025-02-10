رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرأس جلسة حول”التطورات الاقتصادية الكلية وتداعياتها على الوضع المالي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ترأس معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، جلسة رفيعة المستوى حول “التطورات الاقتصادية الكلية وتداعياتها على الوضع المالي”، ضمن فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية ، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.

وشارك في الجلسة وزير المالية الأردني الدكتور عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.

وأكدت المناقشات الحاجة الملحّة إلى إصلاحات هيكلية، وطرح سياسات مالية ونقدية مبتكرة ومرنة، وتقوية التعاون الإقليمي؛ لتعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة المالية.

وقدم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور خلال الجلسة، رؤى قيمة حول التحديات المالية التي تواجه المنطقة.

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