شكرا لقرائتكم خبر عن على أساس سنوي.. نمو الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بـ 38,3% والان نبدء بالتفاصيل



وبلغت أكثر 8,6 مليارات ريال بعد أن كانت 7,2 مليار ريال في العام الذي يسبقه. البحث والتطوير في السعودية ويُعزى هذا النمو إلى التزام الحكومة السعودية بتعزيز البحث العلمي والتطوير كجزء أساسي من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والانتقال نحو اقتصاد معرفي مستدام.

ويُسهم هذا الاستثمار في دعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية، وتطوير حلول للتحديات الوطنية في مجالات متعددة مثل الطاقة، والصحة، والتكنولوجيا.

وبلغ حجم إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير في المملكة 2023م أكثر من 22,6 مليار ريال.

في حين بلغ إنفاق مؤسسات الأعمال على البحث والتطوير 8,7 مليار ريال بنسبة نمو 38,5 % على أساس سنوي في عام 2023.

أعداد الباحثين في السعودية وأشارت الهيئة أن أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير في ارتفاع مستمر حيث زاد بشكل سنوي 22 % حيث بلغ عدد الباحثين 36,8 ألف باحث في عام منهم 1833 باحث في القطاع الحكومي.

وفي القطاع الخاص كان منهم 2790 باحث، أما في قطاع التعليم كان النسبة الأكبر بعد أن التحق أكثر من 32209 باحث خلال عام 2023.

وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة بتعزيز البحث والتطوير كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد أهمية استمرار دعم هذا القطاع لضمان مستقبل مزدهر قائم على المعرفة والابتكار. الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن ارتفاع 38,3 % في الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية وذلك في عام 2023.وبلغت أكثر 8,6 مليارات ريال بعد أن كانت 7,2 مليار ريال في العام الذي يسبقه.ويُعزى هذا النمو إلى التزام الحكومة السعودية بتعزيز البحث العلمي والتطوير كجزء أساسي من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والانتقال نحو اقتصاد معرفي مستدام.ويُسهم هذا الاستثمار في دعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية، وتطوير حلول للتحديات الوطنية في مجالات متعددة مثل الطاقة، والصحة، والتكنولوجيا.وبلغ حجم إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير في المملكة 2023م أكثر من 22,6 مليار ريال.في حين بلغ إنفاق مؤسسات الأعمال على البحث والتطوير 8,7 مليار ريال بنسبة نمو 38,5 % على أساس سنوي في عام 2023.وأشارت الهيئة أن أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير في ارتفاع مستمر حيث زاد بشكل سنوي 22 % حيث بلغ عدد الباحثين 36,8 ألف باحث في عام منهم 1833 باحث في القطاع الحكومي.وفي القطاع الخاص كان منهم 2790 باحث، أما في قطاع التعليم كان النسبة الأكبر بعد أن التحق أكثر من 32209 باحث خلال عام 2023.وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة بتعزيز البحث والتطوير كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد أهمية استمرار دعم هذا القطاع لضمان مستقبل مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.