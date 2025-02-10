شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتجارة الإسبانى: اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الحالية لدولة إسبانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية وكذا

الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والزراعة والتصنيع الزراعي والمواد الغذائية والنقل.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بتنافسية كبيرة من حيث التكلفة الاستثمارية، وهو ما يجعلها وجهة متميزة للتصنيع والتصدير للدول الأوروبية، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا اللوجستية التي تعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتصدير والتصنيع، من بينها قربها من الأسواق الأوروبية والعلاقات التاريخية والراسخة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما لفت الوزير إلى أن مصر لديها عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة، من أبرزها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تمنح المنتجات المصنعة في مصر القدرة على النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية للشركات الإسبانية الباحثة عن أسواق تصدير تنافسية.

وأكد «الخطيب» حرص الحكومة المصرية على التعرف على اهتمامات الشركات الإسبانية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الإسبانية في مصر، مشددًا على إيمان مصر الراسخ بقدرتها على أن تكون مركزًا عالميًا للتصنيع والتصدير، لا سيما بالنسبة للأسواق الأوروبية والشركات الإسبانية.

كما استعرض الوزير الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية الأخيرة، مشيرًا إلى أن آثارها الإيجابية ستظهر جليًا على عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض «الخطيب» جهود الحكومة المصرية في نقل ملكية عدد من الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي لتعزيز كفاءة الاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، لا سيما مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون مع الشركات الإسبانية.

وأكد «الخطيب» على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب.

وأشار الوزير إن اللقاء أكد أهمية خلق جسور للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين وبما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإسباني على حد سواء.

ومن جانبه أكد كارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين إسبانيا ومصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصري كمحور إنتاجي وتصديري رئيسي بالمنطقة؛ حيث إن الفترة المقبلة ستشهد زيارة رفيعة المستوى لمصر بمشاركة وفد يضم رجال أعمال وكبريات الشركات الإسبانية لاستعراض فرص التعاون الاستثماري المشترك.

وأعرب كويربو عن تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة،لافتا إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب إسبانيا لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية وحجم الاستثمارات والتجارة إلى جانب وضع خارطة طريق واضحة تتضمن أهدافاً محددة بمشاركة دوائر الأعمال بالبلدين.

حضر اللقاء السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا و انبارو لوبيز سكرتيرة الدولة الإسبانية والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وأحمد نصر رئيس المكتب التجاري في إسبانيا.