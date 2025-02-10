أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-2-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 10-2-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضعوط هبوط أسهم قيادية على فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضعوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والشرقية-إيسترن كومباني، ومصر للألومنيوم، ومدينة مصر للإسكان والتعمير فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.2 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.89%، والعرب على 4.78%، واستحوذت المؤسسات على 22.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 133.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 182.1 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

صفقة اسباير

أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 64 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والشرقية-إيسترن كومباني، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، وبيراميز للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد مليون سهم، 3300 سهم، 3121 سهم، 2500 سهم، 75 ألف سهم، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 50 ألف سهم، 42 ألف سهم، 4065 سهمًا، 1.5 مليون سهم، 25 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 70 ألف سهم، 3 أسهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، ورابة القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5.8 مليون سهم، 6 ملايين سهم، 57.4 ألف سهم، 105 آلاف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 22.9 ألف سهم.

أعلنت شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، عن بيع المساهم حسام عبد القادر سلامة عدد 32.5 مليون سهم بسعر 1.858 جنيه بقيمة إجمالية 60.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 45.1% إلى 42.78%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع المساهم نواف بن عبد الله بن إبراهيم بن دابل عدد 65 مليون سهم بسعر 0.277 جنيه بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.88% إلى 3.57%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات مجمعة بلغت 11.2 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 يناير 2025، وسجلت الأرباح التشغيلية بلغت 4.2 مليون دولار، في حين أظهرت نتائج أعمال المجموعة صافي أرباج من العمليات المستمرة قدرها 2.3 مليون دولار، بينما سجلت العمليات غير المستمرة خسائر بلغت 5.6 مليون دولار.

حققت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، إيرادات نشاط بلغت 1.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 20.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 18.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 2.9 مليون جنيه.

حققت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 194.8 ألف جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 3.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الخسائر 326.2 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 1.9 مليون جنيه.



