شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 10 فبراير 2025 .. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة.

ووفقا لآخر التحديثات سجل الذهب عيار 18 مبلغ 3476 جنيها.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 يسجل 4634 جنيهًا

عيار 21 يسجل 4055 جنيهًا

عيار 18 يسجل 3476 جنيهًا

عيار 14 يسجل 2703 جنيهات

الجنيه الذهب 32440 جنيها

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.