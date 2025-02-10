على هامش مؤتمر “ليب25”.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية توقع مذكرة تفاهم مع “موان” للمساهمة في إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية بنسبة 90% بحلول2040

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، بهدف تعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري ورفع معدلات إعادة التدوير للمنتجات الإلكترونية التي تشمل (النفايات الإلكترونية والبطاريات المستهلكة) بنسبة 90% بحلول عام 2040م، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي “ليب25”.

ومثل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نائب محافظ الهيئة للإستراتيجية والرقمنة نايف ششه، فيما مثّل المركز الوطني لإدارة النفايات نائب الرئيس للتخطيط والتطوير الدكتور محمد العاصم.

وتسعى المذكرة إلى بناء علاقات مع الشركاء على الصعيد المحلي والدولي في مجالات إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والتعاون معهم، وتبادل المعرفة والخبرات والنتائج، إضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير اللازمة لدعم أجندة الاقتصاد الدائري وبناء تنظيمات تمكنها في المملكة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في دعم الممارسات البيئية وتقليل الهدر الرقمي من خلال مبادرات نوعية كمبادرة “توحيد منافذ الشواحن” التي أسهمت في تقليل الهدر الناتج عن الشواحن بما يزيد عن 15 ألف طن سنويًا، ومبادرة “دور جهازك” بالتعاون مع موان التي أسهمت في جمع أكثر من 100 ألف جهاز وإعادة تأهيلها لدعم أكثر من 120 مدرسة وجمعية خيرية إضافة إلى تقليل النفايات الإلكترونية بما يزيد عن 240 طنا.

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