شراكة إستراتيجية بين “القدية ” و”ديلويت” لتطبيق نظام ديناميكي لإدارة الضيوف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة القدية للاستثمار، المطور الرئيس لمدينة القدية، العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة، توقيع شراكة إستراتيجية مع “ديلويت” لتطبيق نظام ديناميكي متطور لإدارة الضيوف، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجارب الزوار في مختلف الوجهات عالمية المستوى التابعة للشركة.

ويستفيد هذا النظام من تكامل تطبيقات مايكروسوفت دايناميكس 365 وأدوبي وسبرينكلر، لتعزيز إدارة علاقات العملاء، وأتمتة التسويق، والتفاعل مع الشركات، مما يتيح تجربة مخصصة وديناميكية في أبرز معالم مدينة القدية، بما في ذلك متنزه “Six Flags مدينة القدية”، ومتنزه “أكواريبيا” المائي، ومضمار السرعة، وإستاد الأمير محمد بن سلمان، ومشاريع الترفيه السعودية (سفن).

وتهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للضيوف، من خلال توفير تجربة سلسة ومخصصة في مختلف محطات زيارتهم إلى مدينة القدية. وسيتولى نظام إدارة الضيوف الديناميكي جميع جوانب عمليات إدارة الضيوف، مما يعزز مكانة مدينة القدية بصفتها رائدة في تقديم تجارب ضيوف مبتكرة.

وستلعب خبرة “ديلويت” في التحول الرقمي وحلول إدارة علاقات العملاء دورًا محوريًا في نجاح تنفيذ هذا المشروع. وسيسهم التعاون في تحسين كفاءة العمليات وتمكين مدينة القدية من توفير تجارب استثنائية تفوق توقعات الزوار.

وأكد الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار، عبدالرحمن العلي، أهمية هذه الشراكة في تعزيز القدرة على إدارة الضيوف، مشيرًا إلى أنها ستتيح العديد من التجارب للزائرين بطابع مميز مع كل زيارة.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في شركة “ديلويت” الشرق الأوسط راشد بشير، إلى التزام الشركة بالابتكار في تجارب الضيوف من خلال التعاون مع شركة القدية للاستثمارات؛ لتنفيذ نظام إدارة الضيوف الديناميكي المتطور.

ولفت النظر إلى أن هذه الشراكة تسلط الضوء على الالتزام بتعزيز الابتكار في مجال تجارب الضيوف، وتحسين جوانب الكفاءة التشغيلية، بما يدعم مدينة القدية لإرساء معايير جديدة في قطاع الترفيه.

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