شراكة زراعية سعودية – أرجنتينية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الابتكار والتعاون المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم بالرياض معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين السيد جيراردو ويرثين.

وخلال اللقاء، جرى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الاقتصاد الأرجنتينية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.

وتهدف الاتفاقية إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تطوير التعاون في مجالات المنتجات الزراعية، والابتكار التقني، والتنمية الريفية، والتسويق، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة عبر تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة.

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