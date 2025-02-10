شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 27.7 مليار جنيه تداولات.. بورصة مصر تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث شهدت الأسهم الكبرى والقيادية تراجعات نسبية ونشطت تعاملات أسهم المضاربات والأسهم منخفضة القيمة مع نشاط المستثمرين الأفراد.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.218 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 27.7 مليار جنيه، تضمنت 23.7 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) على تراجع نسبته 0.36%، ليسجل 29905.41 نقاط، في حين ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28%، لينهي التعاملات عند مستوى 8634.44 نقطة.فيما أنهى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا التعاملات عند مستوى 11756.69 نقطة.